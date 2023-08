Nicht insolvent Grazer Gastronomie­betrieb: Sanierungsplan mit 20-pro­zent­iger Quote an­ge­nom­men Graz - Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) hat bekannt gegeben, dass der Sanierungsplan von Cafe Ritter mit einer Rückzahlungsquote von 20 Prozent angenommen wurde. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf rund 168.000 Euro. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) © 5min.at

Laut dem AKV: Am 28. Februar 2023 wurde bekannt gegeben, dass über das Vermögen der Pronegg Gastronomie GmbH (Cafe Ritter) ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung vor dem Landesgericht für ZRS Graz eröffnet wurde. Das Cafe Ritter befindet sich in der Rittergasse 2, 8010 Graz.

Sanierungsplan wurde konkretisiert

Der von der Schuldnerin zu Beginn des Verfahrens angekündigte Sanierungsplan wurde nun konkretisiert. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent auf ihre Forderungen gewährt. Diese Quote wird in Form einer Barzahlung von 5 Prozent innerhalb von 14 Tagen nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans ausgezahlt. Weitere Zahlungen von jeweils 5 Prozent erfolgen innerhalb von 12, 18 und 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans.

Von den Gläubigern angenommen

Der Sanierungsplan wurde am 16. Mai 2023 in einer Gerichtsverhandlung beim Landesgericht für ZRS Graz zur Abstimmung gestellt. Dabei wurden die erforderlichen gesetzlichen Mehrheiten erreicht und der Sanierungsplan wurde von den Gläubigern angenommen.