Polona Hercog Über 20 Turnier­siege: Ehemaliger Tennis-Star schlägt nun in Kärnten auf Feld am See - Beim ITF-Turnier in Feld am See schlägt ein wahrer Tennis-Star auf. Mit Polona Hercog ist eine Spielerin in Kärnten zu Gast, die ehemals zu den 35 besten Tennisspielerinnen zählte und zahlreiche Grand-Slam-Auftritte hinter sich gebracht hat. von Phillip Plattner

Aktuell ist die Slowenin, Polona Hercog, dabei, sich nach einer hartnäckigen Verletzung zurückzukämpfen – und das möchte sie auch in Kärnten machen. Beim ITF-Turnier in Feld am See wird sie in den kommenden Tagen auftreten und für ein wenige Star-Flair im kleinen Kärntner Ort sorgen. Immerhin hat sie über 20 Turniersiege zu Buche stehen und war in ihren Hochzeiten vor mittlerweile allerdings schon wieder mehr als zehn Jahren rund um den Weltranglistenplatz 35 klassiert. Zum Vergleich: Die Bestplatzierte beim Turnier in Feld am See liegt aktuell auf Rang 131, Hercog gerade mal unter den Top 1.000 der Welt. In ihrer Karriere hat die Slowenin, die in Dubai lebt, übrigens schon über vier Millionen Euro an Preisgeld gewonnen.