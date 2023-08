Nachhaltige Maßnahmen Kindergärten in der Steier­mark: Finanzielle Unter­stützung für Kinder mit Be­hind­erung Steiermark - Die Steiermark setzt sich dafür ein, Kinder mit Behinderung besonders zu unterstützen. Das betont Soziallandesrätin Doris Kampus und erklärt, dass nachhaltige Maßnahmen ergriffen wurden, um die finanzielle Sicherheit der 21 Heilpädagogischen Kindergärten in der Region zu gewährleisten. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (272 Wörter) © yan-krukau/pexels.com

Konkrete Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden, werden von Kampus hervorgehoben: Erstens wurden im September 2022 die Tagsätze erhöht, und ab Januar 2023 wurden sie erneut angehoben. Zweitens können die Betreiber nachweisbare Mehrkosten geltend machen, wie es auch in der Vergangenheit möglich war. Drittens unterstützt das Land Steiermark Investitionen, die im Zusammenhang mit Kindern mit Behinderung stehen.

Kindergärten erhalten finanzielle Unterstützung

Bisher haben sieben Heilpädagogische Kindergärten Nachbedeckungen für das Jahr 2022 beantragt. In zwei Fällen wurde das Prüfverfahren bereits abgeschlossen, und das Sozialressort überweist 130.000 Euro. Aufgrund dieser Berechnungen ergeben sich auch neue Tagsätze für das Jahr 2023, die für diese Einrichtungen um bis zu 31 Prozent erhöht wurden. Weitere fünf Kindergärten haben bereits eine Nachbedeckung beantragt, und das Prüfverfahren läuft noch. Die restlichen 14 Kindergärten haben bisher keinen Bedarf angemeldet.

Ungefähr 15 Millionen Euro

Insgesamt sind im Sozialbudget 2023 etwa 15 Millionen Euro für den Mehraufwand für Kinder mit Behinderung vorgesehen. Die Basisfinanzierung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Bildungsressorts. Als nächster Schritt steht nun die Evaluation des Systems der Heilpädagogischen Kindergärten an, insbesondere im Hinblick auf ein solidarisches Finanzierungssystem.

Über 1.000 elementarpädagogische Einrichtungen

In diesem Jahr sind insgesamt 1.081 elementarpädagogische Einrichtungen in Betrieb, einschließlich der 22 Heilpädagogischen Kindergärten. In diesen Kindergärten gibt es 63 Plätze in Kooperativen Gruppen, 218 Plätze in Integrationsgruppen und 844 Plätze für integrative Zusatzbetreuung für Kinder mit Behindertenbescheid. Zur Unterstützung dieser integrativen Zusatzbetreuung stehen 127 mobile Teams zur Verfügung, die aus inklusiven Elementarpädagoginnen und Fachpersonal bestehen, darunter Ärzte, Psychologen und Therapeuten.