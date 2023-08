Familiärer Alltag Begegnungsraum für Familien: Gemeinsame Lösungen und Unterstützung Graz - Der familiäre Alltag kann mitunter eine große Herausforderung sein. Von der Unsicherheit als frischgebackene Eltern bis hin zu schwierigen Situationen, die sich im Laufe der Jahre ergeben können - der Austausch mit anderen Familien kann dabei von unschätzbarem Wert sein. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) © Pixabay.com

In Graz wird nun ein Begegnungsraum geschaffen, der Eltern die Möglichkeit gibt, sich miteinander zu vernetzen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Der offene Eltern-Baby-Treff bietet eine Plattform, um Erfahrungen, Ideen und Tipps rund um eine positive Eltern-Kind-Interaktion zu teilen. Hier können Eltern unterschiedlicher Lebensphasen aufeinandertreffen und voneinander lernen. Doch das Angebot geht über den reinen Austausch hinaus. Es ermöglicht den Teilnehmenden auch, ihre eigene Vorstellung von gelingender Elternschaft weiterzuentwickeln und neue Wege zu entdecken.

Am 28. Mai ist der nächste Termin

Der nächste Termin für den Begegnungsraum steht bereits fest: Am 28. Mai von 13.30 bis 16.30 Uhr haben Familien mit Babys und Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren die Gelegenheit, daran teilzunehmen. Der Berater Dominik Paleczek steht dabei den Familien zur Seite und unterstützt sie bei Fragen und Anliegen. Das Familien.Kompetenz.Zentrum in der Grabenstraße 90b in Graz dient als Treffpunkt für diese wertvollen Begegnungen. Hier finden die Treffen regelmäßig an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat statt.

“Gemeinsam sind wir stärker”

Der Begegnungsraum für Familien bietet somit eine wertvolle Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen, Unterstützung zu finden und gemeinsam den familiären Alltag zu meistern. Denn das Motto lautet: Gemeinsam sind wir stärker!