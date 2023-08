Zusammenarbeit Stadt Bruck an der Mur und Innofreight: Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung Bruck an der Mur - Die Stadt Bruck an der Mur und das internationale Bahnlogistikunternehmen Innofreight haben eine strategische Partnerschaft für die nachhaltige Stadtentwicklung gestartet. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde die Zusammenarbeit von Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier und Innofreight-Geschäftsführer Peter Wanek-Pusset der Öffentlichkeit vorgestellt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © Stadt Bruck/Paller

Im Zuge der Kooperation übernimmt Innofreight die Gesellschaftsanteile an der Wirtschaftspark GmbH von der Stadt Bruck an der Mur. Dies beinhaltet den neu errichteten Wirtschaftspark 2.0 sowie das Europangelände im südlichen Stadteinfahrtsbereich. Im Gegenzug plant die Stadt Bruck an der Mur die erzielten Einnahmen in den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Revitalisierung der Altstadt zu investieren.

Starke Wachstumsphase

Das Europan-Gelände, das seit dem Abriss der Hochbrücke 2011 brach liegt, wird von Innofreight als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Bruck an der Mur genutzt werden. Das Unternehmen befindet sich in einer starken Wachstumsphase und plant, seine Mitarbeiterzahl am Standort Bruck innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre zu verdoppeln. Am Europan-Gelände soll ein moderner Wirtschaftscampus entstehen, der als Denkfabrik für zukunftsweisende Ideen dient.

Positive Entwicklung der Innenstadt

Peter Wanek-Pusset betont die Bedeutung der Investitionen für die positive Entwicklung der Innenstadt von Bruck an der Mur. Gleichzeitig sieht er die Chance, gemeinsam mit der Stadt an einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung zu arbeiten.

Zukünftig große Kooperation

Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier betont die strategische Partnerschaft als wegweisendes Beispiel für zukünftige große Kooperationen, um den Herausforderungen in Bezug auf Menschen, Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden. Der Erlös aus der Zusammenarbeit soll in den aktuellen Beteiligungsprozess einfließen und nachhaltige Investitionen in die Stadtentwicklung, insbesondere in die Altstadt, ermöglichen.