Klagenfurt - Das Schulmuseum in der Lidmanskygasse bietet eine umfangreiche Sammlung an historischen Lehrmitteln und Klassenzimmern aus dem 19. Jahrhundert. Eine neue Kooperation mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft, die jeden Montag und Dienstag stattfindet, ermöglicht den Besuchern unter anderem eine Schulstunde wie vor 150 Jahren zu erleben.

Bald stehen die Ferien vor der Türe und viele Klassen planen Ausflüge für die letzten Schultage. Ein Tipp: Das Klagenfurter Schulmuseum. Die sehenswerte Sammlung der Stadt Klagenfurt bietet den großen und kleinen Besuchern einen umfassenden Überblick zu 150 Jahren Schulgeschichte. Wie packten Kinder ihre Schultaschen vor 150 Jahren? Welche Lehrmittel wurden im Unterricht verwendet? Antworten darauf gibt es in dem von der Abteilung Bildung der Stadt Klagenfurt betriebenen Schulmuseum in der Lidmanskygasse 22 in der ehemaligen Volksschule.

Wie war der Schulalltag früher?

Neu ist eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft, wo es jeweils Montag und Dienstag von 10.40 Uhr bis 11.15 Uhr und von 12.40 Uhr bis 13.15 Uhr Führungen für Kinder gibt. Im Zuge dessen gibt es auch eine „historische Schulstunde“, Kinder können hautnah den Schulunterricht vor 150 Jahren erleben. „Dieser historische Schatz zeigt, wie sehr sich der Schulalltag in vielen Bereichen verändert hat. Manches ist jedoch auch gleichgeblieben. Die Digitalisierungsoffensive in den Klagenfurter Schulen schreitet weiter voran, unsere Kinder lernen ganz selbstverständlich den Umgang mit Handys, Tablets und Co. Für unsere Großeltern waren in der Schule Schiefertafel und Griffel die täglichen Utensilien“, weiß Bildungsreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ). Im Museum kann man den Schulalltag von anno dazumal spüren, in Erinnerungen kramen und den heutigen Schulalltag vielleicht in einem anderen Licht sehen.