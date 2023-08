Jetzt bei Porsche Kärnten mieten Das Abenteuer kann losgehen: Wir haben den PIA Camper für euch getestet! Kärnten - Du möchtest dir einen Camper ausleihen, aber bist noch nicht überzeugt, ob es keinen Haken bei der Sache gibt? Ich durfte den VW California Wave von Porsche Kärnten für euch testen und verrate euch, ob es besser ist, oben oder unten zu schlafen, ob ihr wirklich drei Tage nur mit Solarstrom auskommt und ob ich das Angebot jemals wieder in Anspruch nehmen würde! von Carolina Kucher 7 Minuten Lesezeit (867 Wörter) Werbung Ich durfte den VW California für euch testen und verrate euch alles, was ihr wissen müsst! © 5min.at Artikel zum Thema Camping leicht gemacht: Mit Porsche Kärnten steht deinem Roadtrip nichts mehr im Weg!

Der Pra delle Torri-Campingplatz in Italien weckt in mir Kindheitserinnerungen. Jedes Jahr im Frühling und im Herbst durfte ich für mehrere Wochen mit meinen Großeltern und deren Wohnmobil aufbrechen und mehrere Wochen am Meer verbringen. Heute, als 23-Jährige bin ich schon etwas selbstständiger und dachte mir: Ich will auf eigene Faust losstarten und einen dreitägigen Kurzausflug nach Italien machen! Doch wie soll das gehen, ohne eigenen Wohnwagen?

Lösung für den Camping-Ausflug endlich gefunden!

Nach einer kurzen Recherche wie “Camper in Kärnten mieten” und “Campingbus ausleihen” stieß ich auf die Website von PIA Camper Österreich. Dort fand ich auch schnell die Kärntner Standorte Wolfsberg und Klagenfurt und ich konnte bequem den Zeitraum auswählen, für wann ich ein Fahrzeug brauchen würde. Sofort wurden mir mehrere Varianten und Modelle vorgeschlagen und ich muss sagen – zu einem wirklich fairen Preis! Ich wählte den VW California und sogleich wurden mir einige coole Extras angeboten: Man kann gratis ein Küchenset dazu buchen, hat zwei gratis Campingstühle bei der Ausstattung dabei und kann sich für nur 5 Euro weitere ausleihen. Auch ein Adapter und ein Verlängerungskabel sind im Preis inkludiert. Ein Haustier kostet rund 80 Euro extra und wenn man sich zusätzlich zur Vollkasko & Haftpflicht absichern möchte, kann man um 50 Euro ein “Sorglos-Paket” buchen.

Viele Fragen und ein geduldiger Andi

Ich wählte alle Extras aus, die ich für notwendig hielt und buchte unkompliziert und schnell den VW California für Ende April. Ein Vorteil für alle Unentschlossenen: Du kannst bis zu 50 Tage vor dem ersten Miettag kostenfrei stornieren. Am Tag X holte ich also den Camper bei Porsche Kärnten in der Villacher Straße 213 in Klagenfurt ab und bekam eine genaue Einführung von Andreas Spörk, alias “Andi”, Markenleiter Volkswagen Nutzfahrzeuge und zuständig für die PIA Camper. Er unterstützt Kunden bei der Beratung und hilft, das passende Fahrzeug auszuwählen. Dabei erstreckt sich das Angebot von 90 Euro pro Tag bis hin zu rund 160 Euro pro Tag, je nach Größe und Ausstattung. Andi erklärte das Fahrzeug genau, führte alle Features vor und beantwortete geduldig alle meine Fragen. Danach ging es auch schon los: Vollgetankt, mit Gas zum Kochen, Scheibenwischwasser, Motoröl und Vignette ging es auf ins Abenteuer!

Oben oder unten schlafen?

Ich muss sagen: Das Fahrgefühl ist bereits eine Klasse für sich! Man thront im Camper wie ein König und er gleitet auf der Straße dahin. Besonders cool: Dank dem eingebauten, hochmodernen System konnte ich mit der “Android App” über mein Handy ganz einfach Google Maps für den Weg und Spotify für die musikalische Unterhaltung verwenden. Bequeme Sitze, ausreichend Platz, Automatikgetriebe und Tempomat machten die Fahrt zum Kinderspiel und in wenigen Stunden waren wir schon am Ziel. Nachdem der Camper geparkt und positioniert war, startete ich damit, die Markise auszufahren und alles einzurichten. Als ich die Ausstattung des VW California Wave von PIA-Camper persönlich getestet habe, war ich sofort beeindruckt von seinem komfortablen und durchdachten Design, das von der Marke easygoinc eingebaut wurde. Der geräumige Innenraum bot ausreichend Platz für mich und meine Reisepartner, und die vielseitigen Sitz- und Schlafmöglichkeiten sorgten für eine erholsame Nachtruhe. Man kann die vorderen Sitze 360 Grad drehen und die hinteren Sitze bei Bedarf entfernen. Innen kann man einen Tisch aus- und einklappen und ein Schlafrost ausziehen. Das Dach kann man aufklappen und es entsteht eine Liegefläche. Ich entschied mich dazu, eine Nacht oben und eine Nacht unten zu schlafen, um beide Varianten auszutesten. Meine Meinung: Oben war die Aussicht cooler, unten war es etwas bequemer. Fun Fact: Bei ausgeklapptem Dach konnte sogar mein 1,94 Meter großer Reisepartner aufrecht im Bus stehen und er hatte sogar noch Platz nach oben!

Features, die meine Reise eindeutig erleichtert haben!

Die vollständig ausgestattete Ausziehküche ermöglichte es uns, unsere eigenen Mahlzeiten zuzubereiten, und der praktische Stauraum bot genügend Platz für unser Gepäck. Hat man kein Waschhaus in der Nähe, gibt es sogar ein integriertes Waschbecken und die Möglichkeit, mit Vorhang ungestört zu duschen. Auf jeden Fall konnten wir mit der integrierten Campingausrüstung problemlos unsere Outdoor-Aktivitäten genießen. Die hochwertige Verarbeitung und die zuverlässige Technik des VW California Wave haben mich wirklich beeindruckt. Dank der Solarpaneelen am Dach konnten wir Handys & Co bequem laden und das Fahrzeug je nach Temperatur bequem kühlen oder heizen. Hier könnt ihr euch alle Ausstattungsdetails genau ansehen! Wir verbrachten drei wunderschöne Tage in Italien und tuckerten dann gemütlich wieder nachhause. Auch die Abgabe des Campers bei Porsche Kärnten lief reibungslos und unkompliziert.

“Würde es jederzeit wieder machen!”

Mein Fazit: Egal ob auf der Straße oder beim Camping, dieser Camper bot mir Komfort und Freiheit für mein Abenteuer. Ich wurde von Porsche top beraten und betreut und würde das Angebot jederzeit wieder nutzen. Und wer weiß: Wenn ich genug gespart habe, kaufe ich mir vielleicht sogar selbst einen VW California, den es bei Porsche Kärnten übrigens zu Top-Konditionen gibt. Viel Spaß bei euren Abenteuern!