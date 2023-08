Bei den "Sport Austria Finals" 50.000 Euro Preisgeld: Öster­reichischer Tisch­fußball wird weiter aufgewertet Graz - Österreichs Tischfußballer können sich heuer gleich doppelt freuen. Neben der Aufwertung durch die erstmalige Teilnahme an den "Sport Austria Finals powered by Holding Graz" ist auch ein wahrer Gold-Coup gelungen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) Kevin Hundstorfer ist Österreichs bester Tischfußball-Spieler. © Sport Austria / Florian Rogner

Dank einer neuen Partnerschaft mit dem deutsch-österreichischen Edelmetall-Handelshaus “philoro Edelmetalle” werden alle Staatsmeister in den Einzel- und Doppel-Bewerben mit einer Unze Gold prämiert. Für die Zweitplatzierten gibt es eine halbe Unze, die Dritten erhalten zehn Gramm und für die viertplatzierten Spieler gibt es immerhin noch fünf Gramm. Auch die Bewerbe der Junioren und Senioren sind mit Gold dotiert. Insgesamt weren rund 50.000 Euro an “Preisgeld” ausgeschüttet.

Auch Österreichs Bester ist erfreut über die Aufwertung

“philoro ist stolz darauf, eine junge, aufstrebende Sportart auf dem Weg in eine goldene Zukunft zu unterstützen. Und mit den Sport Austria Finals haben wir ein hochwertiges Umfeld, um uns zu präsentieren”, so Christian Brenner, Managing Director des österreichischen Edelmetallhändlers. Mit Euphorie blickt auch Kevin Hundstorfer, Österreichs bester Tischfußballer, amtierender Champions League-Sieger und aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste, den Staatsmeisterschaften in Graz entgegen. Er selbst wolle das Turnier gewinnen.

Große Konkurrenz

Die Konkurrenz für den 32-jährigen Oberösterreicher ist jedoch groß – einerseits durch den Grazer Benjamin Willfort, andererseits durch das Brüderpaar Daniel und Stefan Burmetler. “Die Sport Austria Finals sind etwas ganz Besonderes. Dass es diesmal etwas zu gewinnen gibt, sorgt für einen besonderen Reiz. Wir werden uns akribisch vorbereiten”, so die Youngsters, die wie Hundstorfer beim TFC Pielachtal spielen.