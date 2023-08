Lehrgang abgeschlossen Zertifikate an 38 neue Kleinkind-Erzieher­innen überreicht Kärnten - Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner überreichte kürzlich im Spiegelsaal der Landesregierung die Diplome an die Absolventinnen des IBB – Institut für Bildung und Beratung. 38 Kursteilnehmerinnen haben die Ausbildung zur Kleinkinderzieherin abgeschlossen. 17 Kindergarten- und Hortpädagoginnen haben den Leitungslehrgang absolviert. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © LPD Kärnten/Just

Bildungsreferent Fellner betonte, dass die Kursteilnehmerinnen in den vergangenen Monaten viel Energie und Zeit in die Ausbildung investiert haben. „Mit der Ausbildung haben sie in ihre Zukunft investiert und werden die Zukunft des Landes mitgestalten, da wir ihnen den größten Schatz unseres Landes – unsere Kinder – anvertrauen“, sagte Fellner und gratulierte den Absolventinnen. Gerhild Hubmann, Leiterin der Abteilung 6 – Bildung und Sport, betonte, dass Fachkräfte in der Elementarbildung dringend gebraucht würden und durch das neuen Kärntner Kinder-Bildungs- und –betreuungsgesetz wichtige Schritte zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Kleinkindpädagogik gesetzt wurden. IBB Geschäftsführer Gerald Salzmann verwies darauf, dass die Absolventinnen nun österreichweit in allen elementarpädagogischen Einrichtungen tätig sein können.

Lehrgang für angehende Kleinkinderzieherinnen

Im Zuge des Lehrgangs hatten die angehenden Kleinkinderzieherinnen 430 Unterrichtseinheiten mit den Themenbereichen Recht, Organisation, Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Didaktik, Methodik, Kommunikationsformen und ein Praktikum zu absolvieren. Der berufsbegleitende Leitungslehrgang für Kindergarten und Hortpädagoginnen umfasst 160 Unterrichtseinheiten mit den Themenbereichen Führungskompetenz, Leitungskompetenz und Qualitätsmanagement, Pädagogische Orientierung, Teamentwicklung und Elternarbeit.