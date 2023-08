SPAR Coffee to help-Tag Knapp 30.000 Euro: Charity-Aktion brachte Riesen-Erfolg Kärnten - Auch der achte SPAR Coffee to help-Tag brachte ein Spitzenergebnis. Die Caritas setzt das Spendengeld dieser Charity- Aktion von youngCaritas und SPAR in Kärnten und Osttirol über ihre Lebens- und Familienberatung für Hilfesuchende in der jeweiligen Region ein. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (281 Wörter) #GOODNews Freuen sich über die große Hilfsbereitschaft und sagen danke: Paul Bacher und Ernst Sandriesser mit Ramona Janesch (youngCaritas) und Tanja Arneitz (SPAR) © SPAR/Johannes Puch

Mehr als 200 Jugendliche waren Mitte April für die gute Sache im Einsatz. Exakt 29.808,78 Euro spendeten die Kunden bei der munter machenden Charity-Aktion von SPAR und youngCaritas an rund 100 SPAR-Standorten von Bad St. Leonhard bis Kötschach-Mauthen. Mädchen und Jungs und SPAR-Mitarbeitende schenkten der Kundschaft duftenden REGIO-Kaffee ein, kredenzten ihnen köstlichen Kuchen von ÖLZ und baten beim lockeren Plausch um Spenden für Menschen in seelischer Not in der jeweiligen Region.

Von Gebefreude beeindruckt

Paul Bacher, Geschäftsführer von SPAR Kärnten und Osttirol, und Caritasdirektor Ernst Sandriesser danken allen aus ganzem Herzen, die diesen großartigen Erfolg ermöglicht haben: Vor allem den Jugendlichen im ganzen Land, die sich in den Dienst der youngCaritas gestellt haben, den Mitarbeitern von SPAR und den Kunden, die die wichtige Hilfe für Menschen in psychischer Not in den sechs Caritas-Lebensberatungsstellen in Kärnten ermöglichen. Bacher: „Wir sind von der großen Spendenbereitschaft der SPAR-Kunden in Kärnten und Osttirol beeindruckt. Dass wir auch heuer wieder einen so hohen Betrag der Caritas übergeben dürfen und somit Menschen in Not in unserem Land aktiv helfen können, freut und ehrt uns.“

Vielen Dank für jede Spende

Caritasdirektor Sandriesser dankt SPAR für das Vertrauen und die langjährige Kooperation und ist „über die große Solidarität und den hoffnunggebenden Zusammenhalt in der Gesellschaft gerade in dieser wirtschaftlich anspruchsvollen Zeit“ glücklich. Er dankt für jede einzelne Coffee to help-Spende: „Sie ist essenziell, da die Not der Menschen steigt. Wir können unsere langfristige und nachhaltige Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen nur mit Spenden aufrechterhalten“ Die Vorfreude auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr sei groß.