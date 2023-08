Ab dem 17. Juni wird´s sportlich Sieben Steirer kämpfen bei den Special Olympics um den Sieg Berlin - In einem Monat werden die Special Olympics World Summer Games in Berlin eröffnet. Vom 17. bis 25. Juni werden rund 7.000 Athleten mit intellektuellen Beeinträchtigungen aus 190 Nationen in der deutschen Bundeshauptstadt in 26 Sportarten um Medaillen kämpfen. Die Steiermark ist mit sieben Sportler, fünf Unified-Partnern und sieben Trainern vertreten. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (291 Wörter) © Special Olympics Österreich

Ein paar Wochen haben die österreichischen Sportler noch Zeit, um sich gemeinsam mit ihren Trainern und Unified-Partnern auf die Weltspiele vorzubereiten. Für die meisten von ihnen wird es eine Premiere werden, wenn sie am 17. Juni im Rahmen der pompösen Eröffnungsfeier ins Olympiastadion von Berlin einmarschieren. Insgesamt 62 Sportler, unterstützt von 12 Unified-Partner, die mit den Athleten in den Sportarten Basketball, Bowling, Golf, Segeln und Volleyball den Wettkampf bestreiten, sowie 29 Trainern werden Österreich bei den 16. World Games in der Geschichte von Special Olympics vertreten.

Pre-Event in Nürnberg

Für das österreichische Team geht es bereits am 12. Juni mit drei Bussen Richtung Nürnberg. Dort wird die heimische Delegation das sogenannte Host-Town-Programm absolvieren, ehe sie danach am 15. Juni nach Berlin weiterfährt. Die Stadt Nürnberg hat ein abwechslungsreiches Programm aus Sport und Kultur zusammengestellt, die drei Tage in Bayern dienen in erster Linie dazu, dass sich die Sportler akklimatisieren können. Inklusive Teamärztin und Physiotherapeut sowie Delegationsbegleiter umfasst das österreichische Team knapp 110 Personen.

Das sind die Steierer

Auch die Steiermark stellt zwei Radsportler für Berlin: Kerstin Holzer und Agnes Zenz sorgen dafür, dass sich das relativ junge Inklusionsteam Joglland erstmals über Teilnehmerinnen bei Weltspielen freuen darf. Eine besondere Rolle spielt zudem der Grazer Florian Bittmann, denn er ist der einzige österreichische Golfer, der in Berlin abschlägt – und zwar im Unified- Bewerb, gemeinsam mit seinem Vater Johannes Bittmann. Die weiteren steirischen Teilnehmer kommen vom VSC Graz und bilden das Volleyballteam: Lukas Kupfersberger, Melek Orhan, Stefan Schoppler und Dmitro Skreklja werden dabei von den Unified- Partner Katrin Mayr, Valerie Quade, Florian Biermair und Maximilian Linser unterstützt. Vier Trainer betreuen die steirischen Sportler: Sebastian Scheucher und Dominik Rabl (beide Volleyball), Birgit Zottler (Radsport) und Eva Bittmann (Golf).