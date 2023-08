Kunsthaus und Neue Galerie Dank Schenkung: Andenken eines zu früh verstorbenen Künstlers Graz - Die Neue Galerie Graz und das Kunsthaus Graz freuen sich gemeinsam mit dem Archiv Roth bekannt zu geben, dass vier wesentliche Werke aus der Ausstellung "Von weit weg sieht man mehr. Ingrid Wiener. Martin Roth" dank einer Schenkung in die Sammlung Kunsthaus an der Neuen Galerie Graz Eingang finden. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter) Andreja Hribernik (Dir. Kunsthaus), Josef Schrammel (kauf. GF UMJ), Peter Peer (Leiter Neue Galerie), Margret und Hans Roth, Kathrin Bucher-Trantow (Kunsthaus) sowie Marko Mele (wiss. GF UMJ), v.l. © Kunsthaus/J.J. Kucek

Die Schenkung besteht aus drei wichtigen Filmen des Künstlers: Natural History Museum (2012), I filmed a bird driving to Salton sea in California (2014) und ElEdjido (2018). Dazu kommt das konzeptuelle, wiederaufführbare Werk Untitled (Persian Rugs), 2012. Diese vier Arbeiten ergänzen die beiden bereits in der Sammlung der Neuen Galerie befindlichen Malereien von Martin Roth aus den Anfängen der 2000er-Jahre.

Kunsthaus und Neue Galerie bedanken sich

„Wir sind der Familie Roth sehr dankbar für diese großzügige Schenkung. Sie ist ein Dokument dessen, was im Kunsthaus passiert, und zeigt eindrucksvoll die Breite von Martin Roths Werk; er war ein international agierender Künstler mit Grazer Wurzeln und passt somit perfekt in unsere Sammlung“, betonen Kunsthaus-Direktorin Andreja Hribernik und Peter Peer, Leiter der Neuen Galerie Graz.

Anerkennung des früh Verstorbenen

Für Margret Roth und Hans Roth ist die Würdigung des Werkes ihres zu früh verstorbenen Sohnes in Graz besonders bewegend: „Dieser Tag ist für uns mit großer Emotion, aber auch mit einer sehr großen Freude verbunden. Es ist eine wunderbare Anerkennung des Werkes unseres Sohnes und wir freuen uns sehr, dass Martin nun auch in Graz wieder mehr ins Blickfeld rückt.“ Die aktuelle Ausstellung ist noch bis 21. Mai im Kunsthaus zu sehen, im Herbst 2024 zeigt dann das Bauhaus Dessau Werke des Grazer Künstlers.

Näheres zum Künstler

Martin Roth, in der Steiermark aufgewachsen und in New York als Künstler bis zu seinem viel zu frühen Tod 2019 tätig, schuf konzeptuelle und lebende Skulpturen, die er zum Lebensraum für Organismen wie Pflanzen, Spinnen, Schnecken und Vögel machte, und kontrastierte diese mit einer kritischen Aufarbeitung minimalistischer und repräsentativer Regularien und Formeln zeitgenössischer Kunstinstitutionen. Wie nur wenige Künstler hat er das Leben selbst in seiner Kunst zum Thema gemacht und sich dabei präzise mit aktuellen gesellschaftlichen Themen rund um eine aus der Balance gekommenen Beziehung zwischen Natur und Zivilisation auseinandergesetzt.