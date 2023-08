Wie cool! Auch dieses Jahr: Kosten­loser Strandbad-Eintritt für Jugend­liche! Klagenfurt - Nachdem die Aktion „Gratis Abendeintritt für Jugendliche“ im Vorjahr so großen Anklang fand, führt die Stadt die Jugendaktion auch heuer in Kooperation mit den Stadtwerken durch. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) Stressfreier Ticketkauf dank des neuen Automaten vor dem Strandbad © Jeremias

Pünktlich zum Strandbad-Opening am 1. Mai wurde auf Initiative von Finanzreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig und Jugendstadträtin Mag. Corinna Smrecnik die beliebte Aktion „Gratis Abendeintritt für Jugendliche“ verlängert. Jugendliche bis zum 18. Geburtstag können in den Vor- bzw. Nachsaisonmonaten Mai und September ab 18 Uhr und in der Hauptbadesaison von Juni bis August ab 19 Uhr die drei Klagenfurter Bäder (Strandbad, Bad Loretto und Bad Maiernigg) kostenlos besuchen. „Das Angebot wurde vergangenes Jahr sehr gut angenommen und ist eine tolle Gelegenheit für unsere Jugendlichen, den Abend kostenlos im Klagenfurter Strandbad ausklingen zu lassen“, so Finanzreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig.

„Nach der Arbeit oder nach der Schule schnell im See abkühlen, dies soll vor allem der Jugend möglich sein, die durch die Inflation in ihrer Freizeitgestaltung aktuell sowieso stark eingeschränkt ist“, so Jugendreferentin Stadträtin Mag. Corinna Smrecnik. Um an der Aktion teilnehmen zu können, gehen die Jugendlich zur jeweiligen Strandbadkasse, zeigen einen Ausweis um das Alter zu prüfen und erhalten somit eine gratis Eintrittskarte.