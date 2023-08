Am 19. Mai:

Kärntner Imker­schule öffnete ihre Türen für Besucher

Brückl - Anlässlich des Weltbienentages 2023 lud der Landesverband zum "Tag der offenen Tür" in die Kärntner Imkerschule nach Ochsendorf in der Gemeinde Brückl. Interessierten wurde am 19. Mai zwischen 10.30 und 15 Uhr ein spannender Einblick in das Arbeitsumfeld der Bienenzüchter geboten.

von Tanja Janschitz