Fest­genommen: Schmuggler hatte Opium-Mohn­blumen im Gepäck

Wie italienische Regionalzeitungen berichten, hat die Polizei am 16. Mai 2023 einen Pakistaner an der italienisch-österreichischen Grenze festgenommen. Der Mann hatte in seinem Auto zirka 35.000 getrocknete Opium-Mohnblumen. Diese wollte er nach Italien schmuggeln. Geleert und getrocknet enthalten die Knollen der Pflanze nämlich eine Substanz, die ähnlich wie Heroin wirkt. Alternativ könne sie auch geraucht werden. Besagte Knollen wurden zuvor in Österreich gekauft, dort werden sie häufig zu Dekorationszwecken verwendet.