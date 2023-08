ÖHV-Urlaubsradar Kärnten unter den Top 3: Wo die Öster­reicher zu Pfingsten Urlaub machen Kärnten - Der ÖHV-Urlaubsradar zeigt: 23 Prozent der Österreicher nutzen das lange Wochenende fix für einen Urlaub. Beliebt sind die Steiermark, Kärnten und Oberösterreich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © 5min.at

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) befragte gemeinsam mit den mindtake-Meinungsforschern tausend Österreicher nach ihren Urlaubsplänen für das Pfingstwochenende: Rund 23 Prozent der Befragten nutzen die freien Tage für einen Urlaub, 53 Prozent davon im Inland. Ein Ergebnis, das auch ÖHV-Präsident Walter Veit freut: “Ob Kulinarik und Kultur, Stadt-, Wellness- oder Aktivurlaub, die Österreicher wissen, was sie an ihren Top-Hotels haben und dass das Preis-Leistungs-Verhältnis im internationalen Vergleich weiterhin ungeschlagen ist.”

Kärnten unter den Top 3

Am beliebtesten bei den Inlandsurlaubern zu Pfingsten sind die Steiermark mit 21 Prozent, Kärnten mit 18 Prozent und Oberösterreich mit 13 Prozent. 18 Prozent der befragten Österreicher waren hingegen noch unentschlossen, ob sie die freien Tage für Urlaub nutzen wollen. Veit ist überzeugt, dass die Angebote der heimischen Top-Häuser noch viele motivieren werden, das Feiertagswochenende im Hotel zu genießen. Speziell in den gefragten Destinationen rät der ÖHV-Präsident dazu, eher heute als morgen zu buchen. Gleiches gilt mit Blick auf den Sommer: “Wer sich ein Zimmer in seiner Lieblingsdestination sichern will, sollte schnell sein, um möglichen Enttäuschungen vorzubeugen! […]”