Die Einsatzkräfte sind vor Ort Sprengstoff-Alarm am Haupt­bahnhof: Polizei evakuiert Graz - Die Polizei eilt zum Einsatz. Es sind verdächtige Gepäcksstücke in einem Supermarkt gefunden worden. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und führen Absperrmaßnahmen durch. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) Eilmeldung © Adrian Schöpflin

“Am Hauptbahnhof kommt es aktuell zu Evakuierungsmaßnahmen. Grund dafür sind verdächtige Gepäcksstücke, die sich in einem dortigen Supermarkt befinden. Einsatzkräfte sind vor Ort und führen Absperrmaßnahmen durch. Sprengstoffkundige Organe (SKO) der Polizei sind vor Ort im Einsatz.”, so heißt es seitens der Polizei. Von den Sperrmaßnahmen betroffen seien zurzeit die Bahngleise eins und drei. Der Verkehr am Bahnhofgürtel ist von Einschränkungen noch unberührt. Mittlerweile ist auch Sprengstoffspürhund im Einsatz.