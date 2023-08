Modernisierung abgeschlossen Neuer Spielplatz, Umkleide­kabinen & Co.: Gratis-Bade­platz bekam Upgrade St. Andrä am Ossiacher See - Der bikebeach in St. Andrä am Ossiacher See wurde modernisiert: Neben der Erneuerung des Sanitärbereiches stand auch die Errichtung von Umkleidekabinen am Programm. Auch die Benutzung für geh-beeinträchtigte Personen wurde verbessert. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) #GOODNews © Stadt Villach / Karin Wernig

Der bikebeach in St. Andrä am Ossiacher See zählt zu den beliebtesten Badeanlagen der Stadt Villach. “Heuer haben wir in dieses Gratis-Bad kräftig investiert”, weiß Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). “Wir haben den gesamten Sanitärbereich erneuert und moderner gemacht, außerdem bequeme Umkleidekabinen errichtet”, erklärt die Bäder- und Nachhaltigkeitsreferentin. Was Katholnig ebenfalls sehr wichtig ist: An der Müllsammel-Insel können die Besucher Überbleibsel eines Badetages gleich richtig in die einzelnen Behälter trennen. Auch die Benutzung für geh-beeinträchtigte Badegäste wurde nun verbessert. Für sie ist das Badevergnügen dank baulicher Adaptierungen jetzt erheblich einfacher zu genießen.

© Stadt Villach / Karin Wernig

Neuer Spielplatz

“Wir haben hier außerdem mit Michaela Kopeinig eine großartige Pächterin, die den Kiosk am bikebeach mit viel Freude, Kompetenz und Gespür für entsprechende Kulinarik betreibt”, freut sich die Vizebürgermeisterin. Der neue Spielplatz für die kleinen Baderatten und einige Bereiche der Liegewiese werden in den nächsten Tagen noch deutlich grüner, wenn die angekündigten Temperaturen das Gras richtig sprießen lassen. Sie dankt auch dem Land Kärnten, das sich an den wichtigen Investitionen zur Modernisierung des Bike-Beach beteiligt hat.