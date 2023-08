Safe-Space im LendlOVED „Dancen und Schmusen!“: Die etwas andere Sex-Positive-Party Graz - Die Sex-positive-Partys boomen! Mittlerweile sind diese auch in Graz angekommen, die monatlich stattfindende „Fagtory“ wird nahezu überrannt. Ein etwas anderes Konzept verspricht das Event „Dancen und Schmusen!“ – hier wird Sex Positivity im intimeren Rahmen zelebriert. von Elisa Auer 7 Minuten Lesezeit (923 Wörter) Exklusiv Das Team in ausgelassener Stimmung beim letzten Event (v.l.n.r.): Pia, Teresa, Marco, Oskar © kk Artikel zum Thema Sex-Positive-Partys in Graz: Was kann das Event?

Was lange Zeit unter Verruf stand, hat sich mittlerweile zum Trendphänomen entwickelt. Den Anfang hat Berlin mit dem Kitkat Club und dem Berghain hingelegt, Wien zog mit der Veranstaltungsreihe „Hausgemacht“ nach. Auch in Graz ist der Sex-positive-Trend ordentlich im Kommen, bei der Veranstaltungsreihe „Fagtory“ gibt es mittlerweile großen Andrang. 5 Minuten war live vor Ort und hat berichtet. Wer keine Vorverkaufstickets mehr erhält, der muss mit der langen Warteschlange bei der Abendkasse vorliebnehmen. In Graz gibt es aber noch weitere Sex-positive-Partys: „Dancen und Schmusen!“ feiert in den Räumlichkeiten des LendLOVED etwas intimere Feiern in kleinem Kreis. Die Veranstaltung gab es bereits vor der Pandemie, damit waren sie Vorreiter in Graz. Hinsichtlich des Konzepts aber unterscheidet sich dieses Event deutlich von der „Fagtory“.

Intime Runde

Bei den Partys kommt vor allem Stammpublikum zusammen, das teilweise extra aus Wien, München, Hamburg oder Berlin anreist. Aber auch Newcomer finden sich immer wieder unter den Teilnehmern und sind natürlich herzlich willkommen. „Wir werden diesmal 70 Menschen, inklusive Helfer sein. Damit bleibt eine gemütliche, intime Atmosphäre erhalten und es entsteht keine Anonymität. Es geht ja schließlich um Begegnungen und da ist es schön, wenn man sich auf dem Event mehrfach begegnen kann“, so erzählt der Veranstalter Oskar Bechtold gegenüber 5 Minuten.

Wer früh beginnt, kann länger feiern

Die Partys starten bereits am Nachmittag. Um 16 Uhr geht es los, ein Nacheinlass ist ausgeschlossen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen ist man weniger k.o. am nächsten Tag und zum anderen geht es bei „Dancen und Schmusen!“ um ein gemeinsames Gruppenerlebnis. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Gemeinschaft bereits von Anfang an vollständig ist, da diese auch die Regeln für den Abend in Absprache aller Teilnehmer festlegt. „Wir machen gemeinsam Consent Übungen, die verpflichtend sind, um am Rest teilzunehmen. Wer die verpasst, kann nicht mehr teilnehmen. Zusätzlich bringen neue Menschen neue Energien in den Raum. Sehr wichtig bei ‚Dancen und Schmusen!‘ ist auch der Ablauf, der Flow von Ankunft, über Intensität, Tanzen bis zur Meditation am Ende. Ich finde es schöner, wenn alle die gleiche Welle reiten“, erzählt Bechtold, der selbst als DJ DemBambiSeiMudder auf den Partys für die Stimmung sorgt.

Kein Raum für Hass und Diskriminierung

Das Publikum ist gut durchgemischt, das Mindestalter beträgt 18 Jahre, nach oben hin gibt es jedoch keine Beschränkung. „Den Durchschnitt würde ich bei 30 bis 40 Jahren einordnen. Da ich das Alter nicht abfrage, ist das natürlich nur eine Schätzung. Grundsätzlich bin ich ein Freund von Ausgewogenheit und Parität. Ich bin aber auch froh, dass sich die Waage von allein hält und ich nicht eingreifen muss. Da ich Menschen nicht auf Basis ihrer physischen Eigenschaften sortieren möchte, weiß ich nicht genau, wie die Zusammenstellung ist und vertraue bisher drauf, dass sich das von selbst regelt. Viel wichtiger ist es, hier aufzuklären, worum es geht, keine Menschen hereinzulassen, die nicht passen, die die Regeln nicht verstehen, oder die sich nicht benehmen können. Homophobie, Rassismus, Age-Shaming, Body-Shaming oder sonstigen Formen von Hass oder Diskriminierung haben hier absolut keinen Platz“, so betont der Veranstalter das tolerante, offene Mindset, welches Grundbedingung der Teilnahme ist.

„Sexualität im klassischen Sinne ist nicht erlaubt“

„Anfangs machen wir eine Runde, wo wir uns als Gruppe auf die gemeinsamen Regeln für den Abend einigen. Ich will nicht der Aufpasser sein, der Regeln vorgibt. Deshalb wird das in der Gruppe gemacht, damit alle ein Verantwortungsbewusstsein haben, um den Space gemeinsam safeR zu gestalten“, betont Bechtold. Danach geht es auf die Tanzfläche. Hier stehen gemeinsamer Austausch und Spaß im Vordergrund. Allerdings gibt es mit der Kuschelecke, der Pickup Zone, dem Chillout Space auch genügend Möglichkeiten, um weiter in Kontakt außerhalb des Dance Floors zu gehen. Im Gegensatz zur „Fagtory“ gibt es beim „Dancen und Schmusen!“ keinen separaten Darkroom, der zum sexuellen Austausch anregt, dies soll bei diesem Event nicht im Fokus stehen. „Es wird keine Penetration oder Orgasmen geben“, so der explizite Hinweis auf der Website.

„Come pretty, come fancy, come as a unicorn, come naked“

„Traut euch, lasst die Raupen zu Hause und bringt euren schönsten Schmetterling zum Strahlen“, lautet der Appell, der dazu aufruft, seine alltäglichen Klamotten für diesen Abend im Schrank zu lassen und sich stattdessen ordentlich in Schale zu werden. Je schriller, ausgefallener und mutiger, desto besser. Eine Regel gibt es aber doch: Schuhe müssen draußen bleiben! Getanzt wird stattdessen mit Socken. Auch auf Bodypaint und Glitzer soll verzichtet werden.

Workshops und Programm

„Wir machen verschiedene Workshops und Übungen, die das Ziel haben, dass sich die Gruppe kennenlernt, warm wird und Vertrauen aufbaut. Das geht von klassischen Consent-Übungen, um ‚Ja‘ und ‚Nein‘ sagen zu üben und Vertrauen zu schaffen, über non-verbales Speed-meeting, um die Gruppe kennenzulernen und zu öffnen, und inhaltlich passende Übungen. Auch aus dem Bereich Tantra kann es Übungen geben. Je nach Thema des Events werden diese angepasst. Letztes Mal stand mit dem Thema ‚Sensual Encounters‘ die Begegnung mit Menschen und die Sinnlichkeit im Fokus. Diesmal steht mit dem Motto ‚The Golden Burlesque Soirée‘ die humorvoll verführerische Show im Vordergrund. Es wird also Übungen zu Tanz und Verführung geben, um sich in vielleicht ungewohnt lustiger Art und Weise gegenseitig zu verführen und die eigene Lust zu verkörpern“, so verrät der Veranstalter bereits vorab und gibt uns damit schon einen Vorgeschmack auf das kommende Event, welches am 20. Mai stattfinden wird.