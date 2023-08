Zum Glück

Sprengstoff-Alarm am Hauptbahnhof: Polizei gibt Entwarnung

Lend/Graz - Am Freitagnachmittag, den 19. Mai 2023, kam es am Grazer Hauptbahnhof zu Evakuierungsmaßnahmen und einem Einsatz von Sprengstoff-Experten der Polizei. Grund dafür waren verdächtige Gepäckstücke in einem Supermarkt.

von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) Eilmeldung

© Adrian Schöpflin