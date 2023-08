Auftakt für die Sonne

Steigende Temperaturen: Der Samstag bringt bis zu 21 Grad

Kärnten - Dass es am Wochenende endlich wieder schöner werden soll, haben die Experten von der GeoSphere Austria bereits prognostiziert. Am Samstag wird es zumindest frühlingshaft warm, auch wenn sich die Sonne nur zeitweise blicken lässt. Ob der Sonntag hält, was die Meteorlogen versprechen?

