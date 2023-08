Leserfrage Was macht ein Militär­flugzeug aus Oman in Klagenfurt? Klagenfurt - Ein Militärflugzeug aus Oman* sorgte am Freitagnachmittag, dem 19. Mai 2023, für Aufsehen. Leser fragten sich: "Was hat es am Klagenfurter Flughafen zu suchen?" von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) Leserstory © Leserfoto

Am Flughafen in der Kärntner Landeshauptstadt landete am Freitagnachmittag eine ganz besondere Maschine. Bei der Landung fiel das Militärflugzeug aus Oman auch einigen 5 Minuten Lesern auf. Sie fragten sich besorgt: “Was hat es in Klagenfurt verloren?” Eine Antwort darauf hatte Major Christoph Hofmeister, Presseoffizier des Militärkommandos Kärnten, rasch parat: “Das hat mit dem Militärmusikfestival am 25. Mai zu tun”, kann er beruhigen. Zu Gast sind dort nicht nur Militärmusiken aus Österreich, Italien, Slowenien und Montenegro, sondern eben auch aus dem Oman. “Die Musiker sind heute in Klagenfurt angekommen”, freut er sich. Mehr zu dem Event lest ihr hier.

Deutlich am Flugzeugheck zu sehen: Die Flagge des Sultanats Oman. © Leserfoto