Täter weiter auf der Flucht Nach Trafik-Überfall: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe Klagenfurt - Freitagmittag überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Trafik im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf - wir haben berichtet. Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) © Leserfoto Artikel zum Thema Raub­überfall auf Trafik: Zeugin beschreibt Schreckens­minutenGroß­einsatz nach Überfall auf Trafik: Fahndung nach Täter läuft

Wie berichtet, wurde Freitagmittag eine Trafik in Klagenfurt-Waidmannsdorf überfallen. Der bislang unbekannte Täter stürmte mit einem Messer in der Hand in das Geschäftslokal, in welchem sich zum Tatzeitpunkt eine 35-jährige Angestellte sowie ein 69-jähriger Kunde aus Klagenfurt befanden. “Der Unbekannte forderte den Kunden auf, sich in den hinteren Bereich des Verkaufsraumes zurückzuziehen”, schildert die Polizei. Mit vorgehaltenem Messer wandte er sich dann an die Verkäuferin und zwang sie, die Kasse zu öffnen.

© Leserfoto

Fahndung bisher erfolglos

“Der Mann nahm die Tageslosung in Höhe von mehreren hundert Euro an sich und flüchtete in eine unbekannte Richtung”, erklären die Beamten. Die Angestellte und der Kunde blieben glücklicherweise unverletzt. Eine Sofortfahndung nach dem Täter blieb bisher aber erfolglos, darum bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.