Einsatz Schwerer Motorrad­unfall am Pyramiden­kogel: Rettungs­hubschrauber vor Ort Keutschach am See - Bei einem Motorradunfall auf der Pyramidenkogel Straße wurde ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber C11 rückte zum Einsatz aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) SYMBOLFOTO © Robert Telsnig

Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land überholte am Freitagnachmittag ein Auto mit seinem Motorrad auf der Pyramidenkogel Straße. Direkt im Anschluss geriet er in einer scharfen Kurve auf das Bankett und stürzte. “Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden musste”, heißt es seitens der Einsatzkräfte.