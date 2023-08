Im Grazer Stadtgebiet

Radfahrerin (60) knallte gegen Autotür: Schwer verletzt

Graz, Bezirk Jakomini - Nichtsahnend war eine 60-jährige Grazerin am Freitagvormittag mit ihrem Fahrrad in der Klosterwiesgasse unterwegs, als ein 39-jähriger Autolenker plötzlich die Fahrertür öffnete. Die Frau prallte mit dem Vorderreifen gegen die Tür und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Sie erlitt schwere Verletzungen.

