Unfall mit dem Mountainbike Hubschrauber­einsatz: 23-Jähriger bei Trail­fahrt schwer verletzt Miesenbach bei Birkfeld - Bei einer Trailfahrt mit seinem Bike verletzte sich ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung schwer. Der Mann wurde ins Krankenhaus geflogen. von Tanja Janschitz

Der 23-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Freitag mit einem Mountainbike auf der sogenannten „Free to be“-Strecke eines Trailparks talwärts unterwegs. Beim letzten Sprung der Downhill-Strecke geriet er offenbar in eine Seitenlage und stürzte. Neben Frakturen im Bereich des Schulterblattes und des Schulterbeines erlitt der Mann auch Kopfverletzungen. “Trotz Helm”, wie die Beamten klarstellen. Er wurde nach notmedizinischer Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C16 mit schweren Verletzungen ins UKH Graz geflogen.