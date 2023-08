Anzeige erstattet Tochter in Not­situation: Frau über­wies blindlings Geld an Betrüger St. Veit an der Glan - Wieder fiel eine 60-jährige Frau aus dem St. Veit an der Glan auf Betrüger hinein, nachdem diese ihr weisgemacht hatten, dass sich ihre Tochter in einer Notsituation befände. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (64 Wörter) SYMBOLFOTO © Landespolizeidirektion Kärnten

Eine 60-jährige Frau aus dem St. Veit an der Glan erhielt am 18. Mai 2023 von ihrer Tochter eine SMS. Diese befinde sich angeblich in einer Notsituation. Ohne zu zögern oder mit ihrer Tochter Kontakt aufzunehmen, überwies die Frau mehrere tausend Euro auf ein Konto. Erst, als weitere Geldforderung eintrudelten, wurde die Frau misstrauisch und zeigte den Betrug an. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.