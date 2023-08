Leserin warnt Köder im Garten: "Jemand wollte unsere Hunde ver­giften" Köttmannsdorf - Wie schrecklich! Die beiden Vierbeiner Neymar und Mia wären am Montagabend beinahe Opfer einer Giftköder-Attacke geworden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) Leserstory © KK / Privat

“Mein Mann hat am Montagabend die Hunde reingeholt”, erzählt Sonja* im Gespräch mit 5 Minuten. Neymar und Mia, so die Namen der beiden, hatten sich zuvor im Garten des Paares in Rotschitzen in der Gemeinde Köttmannsdorf ausgetobt. Genau dort dürfte sich auch der Giftköder befunden haben. “Denn beim Hereinkommen hatte unser Hund diesen im Maul”, ist die Klagenfurterin schockiert. Es handelte sich um einen hohlen Knochen, in welchem sich Faschiertes befand. “Am Rand war er leicht rot”, beschreibt die Tierliebhaberin. Es sei nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen.

“Passt auf eure Hunde auf!”

“Wir haben unsere Hunde dann beobachtet, geschaut, ob irgendwelche Symptome auftreten und standen mit unserer Tierärztin in Kontakt”, erzählt Sonja weiter. Glücklicherweise ist den Fellnasen aber nichts passiert. Jetzt will die Klagenfurterin andere warnen. “Passt auf eure Hunde auf und kontrolliert euren Garten”, schreibt sie in den sozialen Medien.

*Name wurde von der Redaktion geändert.