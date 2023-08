Feuerwehr im Einsatz

Navi leitete Paket­dienst in die Irre

Unteraichwald - Heutzutage vertraut so mancher blind seinem Navigationsgerät. Genau das wurde am Freitag auch einem Paketdienstfahrer zum Verhängnis. Er fuhr so lange weiter, bis er vom Wanderweg abkam und beinahe in Richtung Aichwaldsee abstürzte.

