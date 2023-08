Trafikraub: Polizei fahndet jetzt mit Lichtbild nach dem Täter

Nach wie vor sucht die Polizei nach jenem unbekannten Täter, der am Freitag eine Trafik in Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf überfallen hat – wir haben berichtet. Nach Sichtung der Videoüberwachung wurde vom Landeskriminalamt Kärnten nun auch ein Lichtbild des Täters veröffentlicht. Dieses dürfte so manchem von euch wohl bekannt vorkommen. Denn es dürfte sich um denselben Täter handeln, der bereits am 24. April 2023 eine Trafik in Waidmannsdorf überfallen hatte.

Gleicher Täter hat schon mal Trafik überfallen

“Aufgrund der identen Bekleidung konnte ein direkter Zusammenhang zu dem damaligen Raubüberfall hergestellt werden”, heißt es seitens der Ermittler. Der Tatverdächtige trug bei beiden Raubüberfällen die auffallende Star-Wars-Jacke und den grünfärbigen Schlauchschal. “Beim heutigen Raub trug der Tatverdächtige außerdem weiße Sneakers”, so die Beamten. Mehr dazu hier.