Wilde Szenen Filmreife Verfolgungs­jagd: Moped­fahrer (17) flüchtete vor Polizei­streife Feldkirchen bei Graz - Filmreife Szenen spielten sich am Freitagnachmittag in Feldkirchen bei Graz ab. Um der Polizeikontrolle zu entkommen, rannte ein 17-jähriger Moped-Lenker zu Fuß über die Bahngleise davon. Doch bereits wenige Meter später war die Flucht für ihn beendet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Eine Verkehrsstreife aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte am Freitagnachmittag einen 17-jährigen Moped-Lenker im Bereich der Triester Straße einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Dabei missachtete der Bursche aus dem Bezirk Graz-Umgebung sämtliche Anhaltezeichen der Polizisten und flüchtete mit seinem Moped in den Friedrich-Ritter-Weg. “Dort ließ er sein Fahrzeug zurück und flüchtet zu Fuß über die Bahngleise der ÖBB-Südbahnstrecke”, erzählen die Beamten. Bereits nach etwa 200 Metern war die Flucht für ihn beendet. Polizisten hielten den jungen Mann an.

Cannabis und Springmesser sichergestellt

Eine während der Flucht über eine Lärmschutzwand geworfene Umhängetasche des Burschen stellten die Beamten kurz darauf sicher. “Darin befand sich eine geringe Menge an Cannabis, Tabakwaren sowie ein Springmesser”, erklären sie. Bei einer Überprüfung des auf ihn zugelassenen Mopeds stellten die Beamten schließlich auch noch technische Manipulationen am Fahrzeug fest, woraufhin dem jungen Mann die Kennzeichen abgenommen wurden. Der 17-Jährige wird an die Staatsanwaltschaft Graz sowie wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen an die BH Graz-Umgebung angezeigt.