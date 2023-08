Ergebnis einer Umfrage Top-Destination: So viele Urlauber wollen über Pfingsten in die Steiermark Steiermark - Eine Umfrage der ÖHV zeigt: 23 Prozent der Österreicher nutzen das lange Wochenende fix für Urlaub. Steiermark, Kärnten und Oberösterreich gelten als Top-Destinationen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) © Stadt Graz/ Foto Fischer

Im Rahmen des ÖHV-Urlaubsradars befragte die Österreichische Hoteliervereinigung gemeinsam mit den Meinungsforschern von “mindtake” 1.000 Österreicher:innen nach ihren Urlaubsplänen für das Pfingstwochenende: 23 Prozent der Befragten nutzen die freien Tage für einen Urlaub, 53 Prozent davon im Inland. Ein Ergebnis, das auch ÖHV-Präsident Walter Veit freut, aber nicht überrascht: „Ob Kulinarik und Kultur, Stadt-, Wellness- oder Aktivurlaub, die Österreicher:innen wissen, was sie an ihren Top-Hotels haben und dass das Preis-Leistungs-Verhältnis im internationalen Vergleich weiterhin ungeschlagen ist.“

Top 3 Destinationen: Steiermark, Kärnten und Oberösterreich

Am beliebtesten bei den Inlandsurlaubern zu Pfingsten: die Steiermark mit 21 Prozent, Kärnten mit 18 Prozent und Oberösterreich mit 13 Prozent. 18 Prozent der befragten Österreicher:innen waren noch unentschlossen, ob sie die freien Tage für Urlaub nutzen wollen. Veit ist überzeugt, dass die Angebote der heimischen Top-Häuser noch viele motivieren werden, das Feiertagswochenende im Hotel zu genießen. Speziell in den gefragten Destinationen rät der ÖHV-Präsident dazu, eher heute als morgen zu buchen. Gleiches gilt mit Blick auf den Sommer: „Wer sich ein Zimmer in seiner Lieblingsdestination sichern will, sollte schnell sein, um möglichen Enttäuschungen vorzubeugen! Eines darf man dabei nicht vergessen: Das beste Angebot bekommt, wer direkt beim Hotel bucht.“