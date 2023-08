Starkregen und Überschwemmungen Nach heftigen Unwettern: Italien und Kroatien im Aus­nahme­zustand Italien/Kroatien - Nach Unwettern ist es in einigen Regionen Italiens zu Überschwemmungen, Stromausfällen oder Erdrutschen gekommen. In Teilen Kroatiens traten Flüsse nach schweren Regenfällen über die Ufer. Meteorolog:innen kündigen an, dass die Situation auch in den kommenden Tagen angespannt bleiben kann, vor allem in Italien. Erkundigt euch vor Abreise über die aktuelle Situation an euren Zielort. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (342 Wörter) © Hannah Kulmitzer

Eine schwere Unwetterfront hat am 16. Mai 2023 Italien getroffen. Aufgrund der starken Niederschläge und der daraus folgenden Überschwemmungen kommt es derzeit vor allem in den Regionen Emilia Romagna, Lombardei, Toskana, Marken, Basilikata, Kalabrien und Veneto vermehrt zu Behinderungen und Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr. Im Landesinnern besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen. An der gesamten Küste auch Mittel- und Süditaliens können Sturmfluten einsetzen. In den nächsten zehn Tagen ist mit weiteren schweren Regenfällen, Überschwemmungen und starken Winden zu rechnen.

Zahlreiche Überschwemmungen

Forli ist teilweise überschwemmt, nachdem der Fluss Montone über die Ufer trat. Überschwemmungen gab es auch in den Städten Cesena, Faenza, Senigallia, Riccione und Rimini. Die Bewohner:innen in der Emilia-Romagna wurden aufgefordert, unnötige Fahrten zu vermeiden und von zu Hause aus zu arbeiten. In Triest, der Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien, wurden Windböen von 120 km/h gemeldet. Gerechnet wird weiters mit Hochwasser in Venedig.

Wirbelsturm droht

Auch die Toskana wurde von schweren Unwettern heimgesucht. Die Fährverbindungen zwischen der Hafenstadt Piombino und Rio Marina auf der Insel Elba wurden wegen der starken Winde unterbrochen. Weitere zehn Tage mit unbeständigem Wetter seien zu erwarten. Im ÖAMTC Reise-Radar siehst du ein, ob dein Zielort betroffen ist. Aktuelle Verkehrsmeldungen können auch unter www.autostrade.it abgerufen werden.

Kroatien

Nach heftigen Regenfällen in den letzten Tagen können mancherorts weiter etwa hundert Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Entlang des Flusses Una in Nordkroatien wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Weitere Einschränkungen in den vom Hochwasser betroffenen Regionen sind möglich. Auch in den Tagen darauf muss weiterhin mit anhaltendem Regen gerechnet werden.

Aktuelle Verkehrslage

Die Straßen sind regennass und rutschig im ganzen Lande. Achtung auf eine große Menge vom Wasser auf einigen Strecken! Bergrutschen ist möglich, besonders in den Bergregionen und auf der Adriastraße DC8. Wegen Nebels ist die Sichtweite reduziert. Es kann zu Fahrverboten für Wohnwägen, Brückensperrungen uvm. kommen – beachtet unbedingt die aktuellen Infos zur Verkehrslage!