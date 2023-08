Frau misshandelt und geschlagen

Mann wartete mit Messer auf die Polizei: Zwei Beamte verletzt

Klagenfurt - In der Nacht vom 19. Mai 2023, gegen 21.10 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in Klagenfurt gerufen, in der ein heftiger Familienstreit ausgebrochen war. Als die Polizeibeamten am Einsatzort ankamen, erwartete sie bereits der 47-jährige Verdächtige mit einem Messer in der Hand, und er bedrohte die Beamten damit, sie umzubringen, wenn sie die Amtshandlung fortsetzen.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (166 Wörter)