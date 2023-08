Kreislaufprobleme

Wanderer in Not: Enorme Hitze sorgte für zahlreiche Rettungs­einsätze

Liezen/Bruck-Mürzzuschlag - Die enorme Hitze führte am gestrigen Donnerstag, 24. August 2023, zu gleich mehreren Einsätzen von Bergrettung und Alpinpolizei. Sie brachten in Not geratene Bergsportler mit Kreislaufbeschwerden in Sicherheit.