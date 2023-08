Auf die Radln, fertig, los! Sporteln in Graz: Beliebtes City­Radeln geht in die nächste Runde Graz - Bald ist es wieder soweit. Wer gemeinsam mit dem mehrfachen Race-Across America-Sieger Christoph Strasser im Pulk unterwegs sein will, hat beim zweiten Grazer CityRadeln der Saison am 24. Mai die Gelegenheit dazu. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) #GOODNews © Erwin Wieser

Bei der Jubiläumsausfahrt im April stellten Hunderte unter Beweis, dass sie wetterfest sind und locker 20 Kilometer weit in die Pedale treten können. Zum 50. Mal macht heuer am Mittwoch, 24. Mai 2023, das CityRadeln in Graz wieder die Runden. Die Grazer Verkehrsplanung hofft dennoch, dass ein wenig mehr die Sonne scheint. Unterstützung bekommen die Radler von jemanden, der unzählige Radkilometer in den Beinen hat: Extrem-Langstreckenradler und sechsmaliger Race-Across-America-Sieger Christoph Strasser ist diesmal wieder mit von der Partie, Markus alias “Gonzo” Renger wird die Tour erneut auf seinem Rad moderieren. Gestartet wird am 24. Mai um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz.

18 Kilometer-Tour

Auch diesmal sind Radler auf den Straßen unterwegs. Der Autoverkehr wird für diese Zeit auf den jeweiligen Strecken gesperrt sein. Der rund 18 Kilometer lange Rundkurs führt über den Lendkai, die Tegetthoffbrücke, den östlichen Kai, die Wickenburggasse und den Glacis über die Merangasse und die St. Peter-Hauptstraße nach Süden, schwenkt über die Petrifelder Straße in die Liebenauer Hauptstraße ein und macht nach der Raiffeisenstraße bei der Labestation Thomas Lorenz ZT Pause, wo Stärkungen und Erfrischungen warten. Weiter geht’s über die Fröhlichgasse, Schönau- und Lazarettgürtel Richtung Triester Straße, über Am Wagrain, Alte Poststraße und den Eggenberger Gürtel. Nach der Kepler Straße winkt schon das Ziel auf dem Mariahilfer Platz. Rund eineinhalb Stunden wird man unterwegs sein. Die Musik und den „Rhythmus, zu dem man mit muss”, liefert die Antenne Steiermark.