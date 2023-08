Sanierungen und Co. Aufgepasst: Tunnel­kette Pack bald für vier Nächte gesperrt Steiermark - Mehr als 60 Personen sind ab dem kommenden Montag, den 22. Mai 2023, in der Tunnelkette Pack (Assingberg, Herzogberg, Kalcherkogel und Mitterberg) in insgesamt vier Nächten im Einsatz, um ein Riesen-Paket an Wartungsarbeiten durchführen zu können. Es kommt deswegen zu Sperren. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) © 5min.at

In den Nächten vom 22. auf den 23. sowie vom 24. auf den 25. Mai 2023 ist wegen Wartungsarbeiten die Richtungsfahrbahn Wien gesperrt, in den beiden Nächten vom 23. auf 24. und vom 25. auf 26. Mai 2023 die Richtung Klagenfurt/Italien. Die Sperren dauern jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr früh an. Die Umleitung führt jeweils ab den Anschlussstellen Mooskirchen beziehungsweise Packsattel über die Packer Bundesstraße B70, die in dieser Zeit baustellenfrei gehalten wird.

Wartungen, Reinigungen und Reparaturen

In diesen vier Nächten werden von den Asfinag-Bauwerksprüfern und externen Ziviltechnikern unter anderem die Tunnelröhren auf Herz und Nieren geprüft und auch die Kanäle und Entwässerungsleitungen kontrolliert. Die Betriebstechnik der Asfinag führt umfangreiche Wartungsarbeiten an der Beleuchtung, den Brandmeldeanlagen, den Einrichtungen für die Höhenkontrollen, den Funkkabeln und den Lüftern durch. Um die nächtlichen Sperren bestmöglich zu nutzen, erfolgen weiters Sanierungen von kleineren Fahrbahnschäden und die Reparatur von Fahrbahnübergangskonstruktion sowie Schäden an der Kanalisation. Umfassende Reinigungsarbeiten von Brücken, Fahrbahnübergängen, der Tunnelkette und der gesamten Freilandstrecke komplettieren das nächtliche „Arbeitspaket“ für die Mitarbeitenden der Asfinag.