Pfahlbauten im Keutschacher See werden als UNESCO-Weltkulturerbe gesichert

Die Pfahlbauten im Keutschacher See wurden 1864 von Ferdinand Hochstetter entdeckt und wurden auf 3.947 v. Chr. datiert. Seit 2011 sind die Fundstätten am Keutschacher See, dem Attersee und dem Mondsee Teil des UNESCO-Welterbes „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“. Pfahlbauten konnten an 111 Fundstellen in sechs europäischen Ländern nachgewiesen werden. Der Verein „Kuratorium Pfahlbauten“ wurde 2012 gegründet. Ziel des Vereines ist die Erhaltung und der Schutz von prähistorischen Fundstellen in Gewässern und Feuchtgebieten, die Koordination von nationalen und internationalen Forschungsprojekten und die Stärkung des allgemeinen Bewusstseins um das UNESCO Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten“.