Reise in die Wissen­schaft: "Pint of Science" Festival kommt nach Graz Graz - Hast du Lust auf eine Reise in andere Dimensionen? Bei dem "Pint of Science" Festival dreht sich alles um moderne Technologien und neue Forschungsansätze rund um Mikro- & Nanotechnologie.

Gestartet wird am 22. Mai 2023 mit der Veranstaltung “Mit dem Auge unsichtbar – Neue Technologien unter der Lupe”. Der Gründer von BRAVE Analytics Christian Hill bringt seine Lösungen für die Partikelanalyse mittels Lichtstrahlen näher. Danach erklärt Richard Gruber, Technical Sales in Bionic Surface Technologies, in Folge den Nutzen von kleinen Rinnen auf Oberflächen und wo diese angewendet werden. Anschließend wird Martin Smolka, Wissenschaftler bei Joanneum Research Materials, erklären, wie man mikroskopische Chip-Labore herstellen und benutzen kann. Zum Schluss kommt die Wissenschafterin bei BioNanoNet Susanne Resch ins Spiel.

Medizin der Zukunft

Auch am 24. Mai steht wieder eine spannende Veranstaltung am Programm. Bei dem Event “Medikamente für Dummies: Herstellung und Forschung” dreht sich alles um die Schaffung und Entwicklung neuer therapeutischer Wirkstoffe. Linda Waldherr, Assistentin an der Medizinischen Universität Graz, wird über neuartige Therapie von Glioblastoma mittels Ionpumpen sprechen, während Peter Sagmeister, Senior Scientist bei KappeLab und RCPE, die Einzelheiten der Medikamentenherstellung näher bringt.