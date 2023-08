Aus Auto geworfen Mann traute seinen Augen nicht: Baby­kätzchen wurden einfach entsorgt Steiermark - Schockfund auf einer Landstraße: Ein Mann wurde in der Südoststeiermark dabei beobachtet, wie er ein hilfloses Katzenbaby aus seinem Auto warf. Laut dem Tierschutzverein sei es nur etwa zehn Wochen alt und verkroch sich unter einem Holzstapel, um Schutz zu finden. Von der Katzenmama fehlte jede Spur. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) Das kleine Babykätzchen wurde einfach aus dem Auto geworfen. © Montage/ pexels

Was in solch einem Kopf wohl vorgeht, bleibt wohl für viele ein Rätsel. Das kleine Kätzchen wurde einfach entsorgt, weil es vielleicht zu “lästig” war oder man nicht genügend Platz zu Hause hätte. Eines stehe jedoch fest: Laut dem aktiven Tierschutzverein Austria gäbe es keinen einzigen nachvollziehbaren Grund und keine einzige Rechtfertigung, so etwas zu tun.

Zwischen dem Holz verkrochen

Während der Mann bei seiner Tat beobachtet wurde, kontaktierte der Augenzeuge sofort die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten, stellte sich die Rettung des Kätzchens als schwieriger als gedacht heraus. Schnell wurden die ehrenamtlichen Tierretter der Tierrettung Steiermark hinzugezogen. Die nächsten Minuten erforderten viel Geduld. Mit einer Motorsäge und einer Handsäge konnte das Tier schlussendlich befreit werden. Doch damit nicht genug. Nach der Rettung des Kätzchens, ertönte plötzlich noch ein weiteres, zaghaftes Miauen aus den Holztrümmern.

Weiteres Baby entdeckt

Schnell griffen die Helfer wieder nach der Motorsäge und machen sich auf die Suche nach einem weiteren Kätzchen. Ein völlig verängstigtes Kitten konnte von den beiden ehrenamtlichen Einsatzkräften gesichert werden. Auch dieses dürfte wohl einfach ausgesetzt worden sein. Drei Stunden später konnten die Einsatzkräfte eine gute Nachricht verkünden: Die Babykätzchen waren auf den ersten Blick unverletzt, jedoch sehr verschmutzt. Nun befinden sie sich bei der Tierrettung Steiermark in Sicherheit und können sich nach dem Schockerlebnis erholen.