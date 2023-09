Entdecke die Sorglos-Finanzierung: Hole dir dein Traum­auto mit nur 1,99% Festzins-Leasing bei Eisner & Mazda! Kärnten - Erlebe pure Fahrfreude mit dem verlockenden Angebot von Eisner & Mazda: Sichere dir jetzt das Leasing mit einem unschlagbaren festen Zinssatz von nur 1,99%! Tauche ein in eine Welt ohne Sorgen um steigende Zinsen und finde die perfekte Finanzierungslösung für dein Traumauto. von Alina Gursch 5 Minuten Lesezeit (691 Wörter) Werbung © 5min.at

Ab sofort musst du dir keine Sorgen mehr um steigende Zinsen machen! Eisner und Mazda bietet dir derzeit attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für verschiedene Modelle. Der Mazda CX-30 beispielsweise, ist bereits ab einem Zinssatz von 1,99% im Leasing erhältlich. Dieses Angebot umfasst auch die umfangreiche Homura Ausstattung mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Zweizonen-Klimaautomatik, Sitzheizung und Rückfahrkamera. Die monatliche Leasingrate bleibt über die gesamte Laufzeit gleich. Zusätzlich profitierst du beim Kauf bis 30. Juni 2023 von einem Preisvorteil von über 2.000 Euro.

Flexibles Leasing und attraktive Finanzierungsoptionen

Für den Mazda CX-5 beträgt der Fixzins im aktuellen Leasing-Angebot 2,99%. Auch hier kannst du von einer umfangreichen Ausstattung sowie einer stabilen und konstanten monatlichen Leasingrate über die gesamte Laufzeit Nutzen ziehen. Die übrigen Modelle wie Mazda2, Mazda3, Mazda MX-30, Mazda6 und Mazda CX-60 sind zu einem Zinssatz von 5,99% im Leasing erhältlich. Selbstverständlich stehen auch hier attraktive Ausstattungsvarianten zur Verfügung, um deinen individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Mit dem Mazda Fixzins-Leasing bleibst du stets flexibel und kannst je nach Bedarf unterschiedliche Laufzeiten und Kilometerleistungen auswählen. “Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, das Fixzins-Leasing-Angebot mit anderen Aktionen wie dem Eintausch- und Versicherungsbonus zu kombinieren“, erläutert Gottfried Urban, Verkaufsleiter bei Eisner Auto in Wolfsberg.

Traumwagen finanzieren leicht gemacht

Auto Eisner startet eine attraktive Frühjahrsaktion für Privatkunden, die ihren Traumwagen finanzieren möchten. Beim Kauf ausgewählter Lagerfahrzeuge und Jungwagen erhalten Kunden einen exklusiven Finanzierungs-Bonus in Höhe von 2.000 Euro. Dank der Partnerschaft mit der renommierten Porsche Bank, Österreichs Nummer Eins in Sachen Autofinanzierung, wird der Einstieg in das Wunschauto erleichtert. Die VK-Berater bei Auto Eisner stehen Kunden zur Seite und erstellen maßgeschneiderte Finanzierungsangebote. Mit der Unterstützung der Porsche Bank können Kunden ihre persönlichen Wünsche und finanziellen Möglichkeiten optimal berücksichtigen. “Das Angebot bei Auto Eisner umfasst eine große Auswahl an sofort verfügbaren SEAT Neu- und Gebrauchtwagen. Kunden haben die Möglichkeit, ihren persönlichen Beratungstermin noch heute zu vereinbaren und von den attraktiven Konditionen der Frühjahrsaktion zu profitieren”, erzählt Walter Wallner, Verkaufsleiter von Eisner Auto in Spittal.

Entdecke das Unerwartete bei Eisner Auto

Bist du bereit für Opels nächsten, mutigen Schritt nach vorne? Entdecke den neuen Mokka – eine einzigartige Kombination aus purem Design, einem atemberaubenden Interieur und den neuesten High-Tech-Antriebstechnologien. Erwarte das Unerwartete! Der neue Mokka definiert die Regeln neu und bringt das Fahrerlebnis auf ein ganz neues Niveau. Mach dich bereit für ein völlig neues Fahrgefühl! Erlebe jetzt die einzigartige Aktion bei Eisner Auto: Hol dir den Opel Mokka in der aufgewerteten Black Edition schon ab 27.490 Euro (Neupreis: 31.509 Euro). Zusätzlich winken ein Eintauschbonus von 1.000 Euro sowie ein Leasingbonus von 1.000 Euro bei Abschluss über die Stellantis Financial Services. “Die Leasingaktion bietet dir einen Fixzinssatz von nur 4,99%. Und wenn der Kunde über die Car Plus Versicherung abschließt, erhält er obendrauf fünf Monate Vollkasko und Haftpflicht gratis”, erläutert Thomas Rudt, Verkaufsleiter bei Eisner Auto in Lienz. Genieße die pure Eleganz des Mokka Black, mit seinem schwarzen Dach und A-Säulen, der eleganten schwarzen Dach-Designlinie und den stilvollen schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Exklusiv für den Mokka Black ist auch die neue Metallic Lackierung “Vulkan Grau” im Farbprogramm erhältlich. Überzeuge dich selbst bei Eisner Auto von dieser einzigartigen Kombination aus Stil und Leistung.

Der Opel Mokka Black besticht durch sein ästhetisches Äußeres und durch seine hochmoderne Ausstattung. © Opel

Vollkaskoversicherung

Warum man sich bei Eisner Auto sicher sein kann? Weil hier die Sicherheit der Kunden im Fokus steht! Wer sich jetzt ein Fahrzeug bei Eisner Auto kauft, erhält ein top Versicherungsangebot obendrauf! Das heißt: Fünf Monatsprämien Haftpflicht + Vollkaskoversicherung gratis! Und das Beste: Das gilt nicht nur für die Neuwägen, sondern auch für alle Gebrauchtfahrzeuge! Nähere Infos dazu erhaltet ihr bei eurem Verkaufsberater!

*BIG DEAL: Bei dieser Garantie handelt es sich um eine händlereigene Garantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu oder bei Eisner Auto. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Gültig ist der Big Deal für Privat- und für Flottenkunden.