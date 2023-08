Brandeinsatz Mehrparteien­haus evakuiert: Schwarzer Rauch stieg aus ge­kipptem Fenster Paternion - Die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz an der Drau und Lansach wurden am Samstagmorgen zu einem Mehrparteienwohnhaus in Paternion alarmiert. Dort stieg schwarzer Rauch aus einem gekippten Fenster im Erdgeschoss. Doch trotz mehrfachem Läuten und lautem Klopfen öffnete niemand die Wohnungstüre. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © FF Lansach

Bange Minuten gab es am Samstagmorgen in Paternion. Eine Passantin alarmierte die Einsatzkräfte, da schwarzer Rauch aus einem gekippten Fenster im Erdgeschoss eines Mehrparteienwohnhauses stieg. Unverzüglich rückten die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz an der Drau und Lansach zum Einsatz aus. Doch trotz mehrfachem Läuten und lautem Klopfen öffnete niemand die Wohnungstüre. Dann gab auch noch eine anwesende Mieterin an, dass der Bewohner daheim sein müsste, “weshalb von Gefahr in Verzug ausgegangen und die Wohnungstüre schließlich aufgebrochen werden musste”, erklärt die ebenfalls anwesende Polizei.

Haus evakuiert

Die restlichen Bewohner des Hauses wurden in der Zwischenzeit verständigt und aus dem Haus evakuiert. Mit Atemschutzausrüstung betrat die Feuerwehr schließlich die Wohnung und konnte den Brand in der Küche löschen. Der 62-jährige Bewohner befand sich glücklicherweise nicht in der Wohnung. “Er traf noch während der Löscharbeiten ein, konnte allerdings keine Angaben zur Brandursache machen”, so die Beamten. “Laut Feuerwehr und den vorgefundenen Brandspuren könnte aber ein technischer Defekt bei einem Dreifachstecker den Brand ausgelöst haben.”