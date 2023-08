Von Songwriter Adrian Klammer Liebes­erklärung aus Villach: Neuer Hit trifft mitten ins Herz Villach - Mit seinem neuen Song "Hey" bringt der Villacher Pianist und Songwriter Adrian Klammer derzeit so manche Herzen zum Schmelzen. Habt ihr ihn schon gehört? von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) #GOODNews © Julian Jamnig

Seit seinem sechsten Lebensjahr ist Adrian Klammer begeisterter Pianist “und mit 17 habe ich dann angefangen zu singen”, erzählt der Villacher im Gespräch mit 5 Minuten. “Musik ist einfach meine größte Leidenschaft und ich möchte meine Songs unbedingt mit so vielen Leuten wie möglich teilen.” Einen hat er erst vor wenigen Tagen veröffentlicht und schon jetzt bringt “Hey” so manche Herzen zum Schmelzen.

“Da ist einfach mehr Herz drin”

“Ich will mit meinen ehrlichen Texten so viele Menschen wie möglich berühren”, erzählt uns Adrian, der gerade am BAFEP eine Ausbildung zum Elementarpädagogen macht. “In einem Jahr bin ich fertig und werde als Kindergärtner arbeiten, aber mein Hauptaugenmerk gilt weiterhin der Musik.” Dabei singt er hauptsächlich auf Deutsch, “weil ich finde, dass man in der Erstsprache emotional viel mehr ausdrücken kann, als das in einer anderen Sprach möglich wäre. Da ist einfach mehr Herz drin.” Aber überzeugt euch am besten selbst.