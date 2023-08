Projekt soll zum Handeln ermutigen Jugendliche leiden unter Hass im Netz: "Ein Fünftel mit Cyber­gewalt konfrontiert" Villach - Seit Oktober haben Schüler des Peraugymnasiums gemeinsam mit einem Projektteam der HTL Villach an der Planung und Umsetzung einer Projekt-Website und eines Videoclips zum Thema "Hass im Netz" gearbeitet. Kürzlich wurde das Ergebnis präsentiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) © Büro LR.in Schaar

Die Projekt-Website, welche von einem Team der HTL Villach programmiert und inhaltlich durch die Schüler des Peraugymnasiums gestaltet wurde, beinhaltet Informationen, Erfahrungsberichte, Tipps und Hilfestellungen sowie Links zu wichtigen Anlaufstellen für Personen, die von Hass im Netz betroffen sind. Das Projekt wurde unter der pädagogischen Anleitung des Vereins EqualiZ umgesetzt. “Hass im Netz ist kein Randthema, rund ein Fünftel der Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren geben an, schon einmal mit Cybergewalt konfrontiert gewesen zu sein. Daher ist es uns so wichtig, zu informieren, zu sensibilisieren und vor allem Informationen altersadäquat aufzubereiten. Und wer kann das besser als die Jugendlichen selbst?”, so Jugend-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).

Bewusstsein für die Folgen von Hass im Netz schaffen

Jasmin Kulterer vom Verein EqualiZ ergänzt: “Die Schülerinnen und Schülern waren sehr engagiert und motiviert, ihre Geschichte zu erzählen und filmisch umzusetzen, um anderen damit Mut zu machen und ihnen zu zeigen, wie sie handeln können, wenn sie von Hass im Netz betroffen sind oder etwas beobachten. Sie können sehr stolz darauf sein, was sie im Rahmen des Projekts geschaffen haben.”