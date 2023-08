Fußball "Wir wollen siegen": TSV Hartberg bereit zum Angriff Hartberg - In der 30. Runde der Admiral Bundesliga empfängt der TSV Egger Glas Hartberg den Wolfsberger AC. Spielbeginn in der Hartberger Profertil Arena ist heute, Samstag, 20. Mai 2023, um 17 Uhr. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) SYMBOLFOTO © SYMBOLBILD/Andrés Velandia

Der Klassenerhalt ist seit letzten Samstag fix. Die Steirer können in den restlichen drei Spielen befreit und mit dem Selbstvertrauen der aktuellen Leistungen (sechs Spiele in Serie ungeschlagen) am Platz stehen. Plötzlich kann der Blick auch nach oben gerichtet werden. Denn der TSV ist mittendrin im Kampf um die Plätze für das ligainterne Europacup Play-off-Halbfinale. Ein Punkt trennt sie aktuell von Platz acht, den der heutige Gegner WAC inne hat. Somit steht das nächste direkte Duell am Programm.

Große Vorfreude

„Nach dem Erreichen des Minimalziels wollen wir nach Höherem streben und in den ausstehenden Spielen so viele Punkte wie möglich machen. Wir haben zwei Heimspiele, wollen unsere Form bestätigen und unseren Fans ein gutes Gefühl geben. Wir wissen, dass mit dem WAC eine Mannschaft nach Hartberg kommt, die sehr interessante Spieler in den Reihen hat, vor allem extrem starke Spieler in der Offensive. Wir wissen aber schon, dass es ein hartes Stück Arbeit sein wird. Aber darauf freuen wir uns und sind zuversichtlich, dass wir unseren Lauf fortsetzen können”, so Cheftrainer Markus Schopp. „Wir wollen den Flow, den wir aktuell haben, mitnehmen. Wir sind richtig gut drauf und wollen am Samstag wieder voll anschreiben, damit wir den Angriff auf unser nächstes Ziel starten können“, erklärt Abwehrspieler Manuel Pfeifer motiviert,