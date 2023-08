Nur noch heute Pflanzen­junkies aufgepasst: Hier bekommt ihr eure Lieblinge extrem günstig Graz - Pflanzen sind wunderschön, aber manchmal auch sehr teuer. Deswegen veranstalten Orpheum Graz und "Pflanzen für alle" einen großen Pflanzenverkauf. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) Nur noch bis 18 Uhr können verschiedenste Pflanzen zum Schnäppchenpreis abgeholt werden. © pexels/jess loiterton

“Pflanzen für Alle” ist aktuell in Graz mit einem tollen Pflanzenverkauf von Folie zu kleinen Preisen. Die Pflanzenauswahl erhalten sie am ersten Verkaufstag direkt vom Produzenten. Es heißt schnell sein, denn wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Über 150 Arten

Tickets können hier kostenlos gebucht werden. Auch am letzten Verkaufstag, heute, Samstag, 20. Mai 2023, gibt es ab jetzt eine Überraschung, die das Herz eines Pflanzenliebhabers höher schlagen lässt. Es erwarten euch eine riesige Auswahl an Pflanzen mit Preisen beginnend ab 2 Euro. Mit über 150 Pflanzenarten kann man auf eine einzigartige Selektion in der Stadt gespannt sein. Unter anderem gibt es die Pflanzen: Monstera, Pilea, Ficus, Calathea und vieles mehr. Um die beste Qualität gewährleisten zu können, sind die Indoor- und Outdoorpflanzen direkt vom Produzenten. Große und seltene Pflanzen gibt es bereits ab 15 Euro. Alle Pflanzen sind in Kategorien vorsortiert, um deine Entscheidung zu erleichtern (Beginner Pflanzen, Schattengewächse, unzerstörbare Pflanzen).