Ribs, Burger, Steaks und Co. Wie cool: Grill & BBQ Festival feiert Comeback Villach & Klagenfurt - Auch heuer wird wieder gebrutzelt! Von 21. bis 24. Juni 2023 werden lokale Gastronomen und regionale Betriebe den Villachern wieder köstliche Grillspezialitäten servieren. Danach ziehen die Foodtrucks weiter nach Klagenfurt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) #GOODNews © Pixabay / Holger Langmaier

Sommerzeit ist Grill-Zeit! Das wissen auch die Veranstalter des Grill & BBQ Festivals, welches im vergangenen Jahr erstmal die Villacher begeistert hat. Auch heuer soll das Event wieder stattfinden, wie sie nun in den sozialen Medien ankündigen – und zwar gleich zweimal! Vom 21. bis 24. Juni könnt ihr euch beim ATRIO Villach auf Steaks, Würstchen und Co. freuen. Wenige Tage später kommt das Grill & BBQ Fest dann auch nach Klagenfurt! Von 5. bis 9. Juli werden dort die Foodtrucks, Tische und Griller am Neuen Platz aufgeschlagen. Details wollen die Veranstalter in den kommenden Wochen bekannt geben.