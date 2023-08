Laut Statistik Erfreuliche Bilanz: Bau­kosten in nahezu allen Sparten gesunken Steiermark - Im April 2023 lagen die Baukosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau laut Statistik Austria um 1,9 Prozent unter dem April-Wert des Vorjahres. Im Brückenbau fielen die Kosten innerhalb eines Jahres sogar um 6,6 Prozent. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) SYMBOLFOTO - Nur im Siedlungswasserbau gab es einen moderaten Kostenanstieg. © pexels/photomix company

Im April 2023 lag der Baukostenindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau bei 121,7 Indexpunkten. Verglichen mit April 2022 entspricht das einem Rückgang von 1,9 Prozent, gegenüber dem Vormonat März 2023 blieb der Index unverändert.

Erhebliche Kostensenkung

Auch im Tiefbau, insbesondere im Brückenbau, sind die Kosten im Vorjahresvergleich gesunken und im Siedlungswasserbau nur mehr moderat gestiegen. Der Index für den Straßenbau erreichte 127,1 Punkte und lag damit unter dem Wert von April 2022. Im Vergleich zum März 2023 zeigt sich ein minimaler Anstieg um 0,1 %. Im Brückenbau sanken die Kosten im Jahresabstand somit um 6,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ging der Index etwas zurück. Die Kosten für den Siedlungswasserbau stiegen gegenüber April 2022 um exakt 1 Prozent.

Treibstoffe wurden günstiger

Im Vergleich zum April 2022 verzeichneten die durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen starke Kostenrückgänge, was sich insbesondere im Brückenbau ausgewirkt hat. Auch die Kosten für Kunststoffwaren sanken erheblich. Deutliche Kostenreduktionen gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch bei der Warengruppe Diesel, Treibstoffe, was vor allem auf die Tiefbausparten, insbesondere auf den Straßenbau, einen kostensenkenden Effekt hatte. In den Warengruppen Gusseisenwaren und -rohre, Kunststoffrohre sowie Betonrohre kam es hingegen zu starken Kostenanstiegen, was vor allem im Siedlungswasserbau zu dem Kostenanstieg gegenüber dem Vorjahr führte.