Übung für den Ernstfall

Mittelschule wurde von den Feuer­wehren geräumt

Radenthein - Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Radenthein, Untertweng, St. Peter, Kaning, Döbriach und Bad Kleinkirchheim sowie die Freiwillige Betriebsfeuerwehr der Firma Veitsch-Radex, das Rote Kreuz und Beamte der Polizeiinspektion Radenthein nahmen am 16. Mai 2023 an einer groß angelegten Räumungsübung in der Mittelschule Radenthein teil.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter)