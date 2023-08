Das große Backen Profis am Werk: Steirer-Duo kämpft bei Back­show um "goldenen Cupcake" Berlin/Steiermark - Wenn imposante Schaustücke aus sündiger Schokolade oder filigrane Kunstwerke aus zerbrechlichem Zucker Moderatorin Enie van de Meiklokjes staunen lassen, ist Deutschlands Back-Elite am Werk. Mittendrin beweisen zwei Steirerinnen ihr Können. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) #GOODNews Bianca und Michaela geben ordentlich Gas und verzaubern die Jury mit ihren Köstlichkeiten. © SAT.1 / Claudius Pflug

Sechs Duos aus ehrgeizigen Konditormeistern konkurrieren seit 14. Mai 2023, immer Sonntags um 17.40 Uhr, in der Show „Das große Backen – Die Profis“ um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld. Die Jury erwartet nicht weniger als „phänomenale Konsistenzen, meisterliche Texturen und Ausführungen auf Weltklasse-Niveau“.

Von Profis für Profis

Unter dem strengen Blick der Motivtorten-Königin und Schokoladen-Sommelière Bettina Schliephake-Burchardt, des mehrfachen Pâtissiers des Jahres Christian Hümbs sowie des Hofkonditors am Schwedischen Königshaus und Präsidenten der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung Günther Koerffer muss auch das Steirer-Teams pro Folge zwei anspruchsvolle Aufgaben erfüllen.

Team Steiermark

Unter den Profis aus Deutschland verbirgt sich auch ein bekanntes österreichische Gesicht. Bianca Lackner-Wohlgemuth hat bereits 2017 bei „Das große Backen“ in der Kategorie Hobbybäcker teilgenommen und kam sogar bis ins Finale. Danach ging es für die Steirerin steil bergauf. “Aufgrund der Leidenschaft entschied ich mich kurze Zeit später den Konditormeister zu machen, schrieb mein sehr erfolgreiches Backbuch ‘Biancas Backbuch‘ “, erklärt die sympathische 34-Jährige. 2020 gründete sie ihre eigene Auftragskonditorei „Bianca Backt“ in Lieboch. Sie machte ihre Leidenschaft zum Beruf, und das sehr erfolgreich. Drei Jahre später wurde sie für die “Profi-Edition” engagiert. Gemeinsam mit Michaela Thaller rocken die Steirerinnen die Berliner Küche. Auch Thaller ist keine Unbekannte. Sie ist Chef Pâtissière im Familienbetrieb „Weinschloss Koarl Thaller“ in Großwilfersdorf und sorgt für viele Köstlichkeiten. Die gelernte Köchin sei in ihrem Werk unschlagbar.